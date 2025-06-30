Общество

Приемы граждан проведут в районах Псковской области по вопросу объединения больниц

Приемы граждан проведут в районах Псковской области по вопросу объединения больниц, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Вопрос сложный, чувствительный и касается большого количества людей. Сфера здравоохранения представляет из себя порядка 5 000 человек. Управленческое звено в связи с этим - несколько сотен человек, и там много направлений, в которых точечно отработать всё не представляется возможным. Ментально изменения воспринимаются как покушение на достигнутые результаты», - отметила Вера Емельянова.

Она добавила, что в муниципалитетах предполагается провести ряд приемов граждан для разъяснения вопросов.

«Мы будем использовать дополнительные меры и активность в общении с людьми. Мы договорились почти с каждым районом провести приемы граждан. На местах будем общаться со всеми, кто нуждается в практическом решении вопросов, их много. В рамках нацпроектов купили много оборудования, сделаны ремонты, закупили автомобили, заявлены новые направления со строительством и созданием ФАПов», - подчеркнула Вера Емельянова.

Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация системы здравоохранения. На данный момент к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах.