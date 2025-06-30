Терапевт рассказал об опасности подхватить «зуд купальщика» в открытых водоемах 

Открытые водоёмы — это не только источник удовольствия, но и возможное место заражения различными инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями. Одним из таких малозаметных, но весьма неприятных недугов является церкариоз, известный также как «зуд купальщика». Врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов объяснил, чем может быть опасно купание в природной воде и как защитить себя от возможных последствий.
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При купании в загрязненном водоеме можно подхватить кишечные инфекции при попадании воды в рот. Это дизентерия, сальмонеллёз, кишечная палочка (E. coli), норовирус, ротавирус.
Гепатит А (болезнь Боткина) передается через загрязненную воду. Лептоспироз попадает через микротравмы кожи или слизистые. Возбудитель — бактерия, живущая в воде, загрязненной мочой животных (особенно грызунов), пишет RuNes24.ru.
Также возможны гнойничковые заболевания кожи. Например, фолликулит, вызываемый псевдомонадами, особенно в тёплой стоячей воде. А лямблиоз и амёбиаз передаются через проглатывание загрязненной воды.
Симптомы церкариоза появляются через 10–60 минут после купания: сильный зуд кожи, покраснение, сыпь, похожая на крапивницу или укусы комаров. Позже могут появиться пузырьки, отёк, шелушение В редких случаях — повышение температуры, недомогание, головная боль. Обычно симптомы проходят через несколько дней, но при повторных заражениях реакция может быть сильнее.
Врач перечислил опасные места, где можно заразиться. Это стоячие и слабопроточные водоемы, особенно озёра и пруды. При тёплой погоде, когда вода хорошо прогревается или где много улиток и водоплавающих птиц.