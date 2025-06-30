Общество

Дегустация сладостей, музыка и живопись: летние активности предлагает псковский ТДЦ Fjord Plaza

В разгар летних каникул торгово-досуговый центр Fjord Plaza в Псковском районе приготовил для жителей и гостей региона насыщенную программу развлечений, сообщили Псковской Ленте Новостей в ТДЦ.

Фотографии: Fjord Plaza

Дети смогут принять участие в игровых программах, включая конкурсы с розыгрышами призов, дегустации сладостей — от мороженого от бренда Jolly Kids до сладкой ваты. Если позволит погода, запланирована также пенная вечеринка.

Летние программы с мастер-классом для детей проходят и в ресторане «Пхали Хинкали», семейном клубе «Кидс Молл», в магазине «Книжица».

В честь Дня семьи, любви и верности 12 июля торговый комплекс организует музыкальный вечер с участием певицы Кристины Евдокимовой. Выступление пройдет в центральной части комплекса, где гости услышат знакомые хиты в исполнении победительницы международных конкурсов.

Посетители теперь могут воспользоваться услугами недавно открывшейся парикмахерской «Фишка», расположенной на первом этаже. Здесь предлагается широкий спектр услуг, включая детский уход, мужскую и женскую стрижку, покраску волос, химзавивку и многое другое. Девиз салона: «быстро, качественно и доступно каждому».

Для тех, кто еще не успел попробовать авторские кондитерские изделия, на территории ТДЦ работает ресторан русской и греческой кухни «Крит» и кофейня «Дом макарон».

Наконец, посетители могут полюбоваться картинами молодого талантливого автора — Регины, чья выставка откроется в центральном атриуме. Она работает преимущественно в технике акриловой живописи, создавая пейзажи и абстракции, полные эмоций и выразительности. Каждое полотно несет особый смысл и способно вдохновить зрителя.

«Каждый мазок для меня - это возможность рассказать свою историю, поделится эмоциями и создать что-то по-настоящему уникальное. В своих работах я стараюсь передать красоту окружающего мира, будь то живописный пейзаж или абстрактная композиция. Моя цель - не просто рисовать, а создавать произведение искусства, которые будут вызывать эмоции у зрителей, заставлять их задуматься или просто дарить радость», - рассказала художница.

Можно будет не только насладиться красотой картин, но и приобрести понравившуюся.