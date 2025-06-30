Общество

В Пскове стартовал конкурс проектов «Есть идея» с грантами до 300 000 рублей

В Пскове стартовал конкурс проектов «Есть идея», направленный на поддержку социально значимых инициатив псковской молодёжи. Пять лучших идей получат финансирование до 300 000 рублей на воплощение в жизнь, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Конкурс охватывает несколько ключевых направлений:

«Удивляй» — творческие и культурные проекты.

«Помним и гордимся» — сохранение исторической памяти.

«Добровольчество» — развитие волонтёрства.

«Ты не один» — помощь подросткам в трудной ситуации.

«Вклад в будущее» — научные и технологические инициативы.

Главное условие — проект должен быть полезным для общества и реализуемым.

Для участия необходимо отправить заявку до 31 июля на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 56-44-44 или через указанную почту.

Форму заявки можно найти в положении.