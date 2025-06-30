Общество

«Беседка»: Российская система качества и товары Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 июля.

Гость студии - руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о Роскачестве.

Что это за организация, качество чего она проверяет и контролирует, как тестируют товары массового потребления, можно ли доверять экспертизе Роскачества? Кошмарит ли Роскачество производителей? Как обстоят дела с качеством у псковских товаропроизводителей? Об этом и другом - в эфире.