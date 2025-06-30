Общество

«Собственной персоной»: Региональная система здравоохранения. Реорганизовать нельзя оставить. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 июля. Гость студии - первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Завершающийся в регионе процесс объединения больниц у жителей вызвал тревогу, а в некоторых районах получил явный политический окрас. Недостаток информационно-разъяснительной работы признал даже губернатор. Сегодня мы вновь обращаемся к этой теме. Будем разбираться в деталях.

В чем суть этой реформы и какова ее конечная цель? Можно ли было оставить все как есть и какими могли быть последствия? Как была выстроена разъяснительная работа с медицинским сообществом, с жителями районов? Во всех ли муниципалитетах реорганизация столкнулась с трудностями? Какие выводы сделаны по итогам уже реализованных мероприятий по реорганизации медучреждений? Об этом - в эфире. Ведущая - Любовь Кузнецова.