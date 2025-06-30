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Общество

«Эксперт РА» и АКРА подтвердили кредитные рейтинги МегаФона

02.07.2025 13:17|ПсковКомментариев: 0

Агентства «Эксперт РА» и АКРА в очередной раз подтвердили наивысший рейтинг кредитоспособности МегаФона. Две ведущие организации в области рейтингования в своих отчетах констатировали высокую финансовую устойчивость оператора и эффективность его деятельности.

Фото: МегаФон

Как отмечено в заключении «Эксперт РА», устойчивые лидирующие позиции МегаФона на рынке мобильной связи обусловлены концентрацией компании на развитии телеком-бизнеса. Несмотря на макроэкономическую турбулентность, сотовый оператор продолжает наращивать клиентскую базу, а также сумел создать необходимый запас телеком-оборудования, необходимый для развития сети.

Особо в документе подчеркивается финансовая стабильность МегаФона. «Операционный поток, денежные средства и значительный объем невыбранных кредитных линий обеспечивают комфортное покрытие процентных расходов, предстоящих погашений, капитальных затрат и дивидендных выплат», — говорится в заключении «Эксперт РА».

В АКРА отметили, что профиль ликвидности МегаФона оценивается на очень высоком уровне. Деятельность сотового оператора отличает высокая рентабельность. При этом отдельные операционные показатели МегаФона находятся на более высоком уровне по сравнению «с группой сопоставимых компаний».

Оба агентства подтвердили кредитный рейтинг МегаФона на прежнем уровне («Эксперт РА» — ruAAA, АКРА — AAА(RU); прогнозы по рейтингу «Стабильный»).

Первый раз оценку деятельности компании «Эксперт РА» проводил в 2023 году. АКРА впервые опубликовала кредитный рейтинг МегаФона почти восемь лет назад — в сентябре 2017 года.

По данным Центрального банка России, совокупно до 90% всех рейтингуемых лиц приходится на долю «Эксперт РА» и АКРА.

Участники рынка могут иметь несколько рейтингов, присвоенных им различными рейтинговыми агентствами. Сопоставление рейтинговых шкал позволяет сравнивать организации и компании, имеющие оценки от разных агентств.

Кредитный рейтинг — мнение кредитного рейтингового агентства о способности организации исполнять принятые на себя финансовые обязательства и о кредитном риске её отдельных финансовых обязательств или финансовых инструментов.

«Высокие оценки кредитоспособности компании свидетельствуют об эффективности управления и правильно выбранной стратегии развития. МегаФон сохраняет уверенные темпы роста и демонстрирует финансовую устойчивость, несмотря на высокую ключевую ставку и другие негативные факторы внешней среды», — отметил финансовый директор МегаФона Денис Федотов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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