Общество

РКН пресек распространение более 1,1 млн запрещенных материалов с 2024 года

Роскомнадзор (РКН) в 2024 году и за первое полугодие 2025 года пресек распространение более 1,1 млн противоправных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в РКН, одна из основных задач федерального закона о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию, - информирование родителей о наличии либо отсутствии в продукции СМИ (включая печатные и сетевые издания, а также телерадиоканалы) информации, способной причинить вред ребенку. При этом ограничение доступа к деструктивной информации, распространяемой в интернете, осуществляется Роскомнадзором в соответствии с федеральным законом о защите информации.

«Только в 2024 году и за первое полугодие 2025 года Роскомнадзором пресечено распространение более 1,1 млн противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, пронаркотический, суицидальный, ЛГБТ-контент, информацию о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, контент экстремистского и террористического характера, о незаконной финансовой деятельности, фейки (в том числе об СВО) и других», - сообщили в ведомстве.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Роскомнадзор с просьбой представить информацию об инициативах ведомства по улучшению законодательства в части защиты детей в интернете. В ведомстве сообщили, что пока не получали запрос.

При этом, как отметили в РКН, госконтроль в части защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, осуществляется в виде контрольных мероприятий, проводимых без взаимодействия с проверяемым лицом. Такая форма контроля показала свою эффективность, считают в РКН.

«В 2024 году было проведено свыше 11 400 контрольных мероприятий, по их итогам составлено 403 протокола об административных правонарушениях. Количество нарушений законодательства о защите детей за последние 3 года снизилось почти в 3 раза (2021 год - 1 093 протокола)», - сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что Роскомнадзор не обладает правом законодательной инициативы, однако готов в рабочем порядке помогать законодателям в разработке соответствующих законодательных инициатив, пишет ТАСС.