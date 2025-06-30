Общество

В Псковской области 56 женщин стали многодетными мамами в июне

326 малышей родились в Псковской области за июнь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском перинатальном центре.

Родились 132 мальчика и 130 девочек. Среди них 3 двойни.

В Великолукском родильном доме за июнь появилось на свет 64 малыша. Из них 30 мальчиков и 34 девочки.

Как рассказали в перинатальном центре, 56 женщин в июне в Псковской области стали многодетными мамами, родив третьего ребенка. В 26 семьях появился четвертый малыш; пять женщин стали мамами в пятый раз; одна мама родила шестого ребенка, три мамы – седьмого и одна мама – восьмого. Две женщины стала мамами в девятый раз.

«Дорогие мамы и папы! Спасибо, что разделяете с нами такие важные и счастливые моменты своей жизни. От всего сердца желаем вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, домашнего уюта, любви и гармонии. Пусть каждый день будет наполнен теплом, детским смехом и приятными событиями! Приходите к нам за счастьем!» - добавили в Псковском перинатальном центре.