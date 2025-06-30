Общество

Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут прием граждан в Пскове 7 июля

В Пскове на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (город Псков, улица Гоголя, дом 9) сенаторы Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец и Наталья Мельникова проведут личный прием граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

7 июля с 10.00 до 15.00 на вопросы псковичей ответит сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, с 13.00 до 15.00 жители региона могут обратиться на прием к сенатору РФ Наталье Мельниковой.

Приемы возможны в формате личной встречи и дистанционно (по телефону: 66-25-12).

Основной тематический блок вопросов, с которыми традиционно обращаются к Алексею Наумцу, связан с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. К Наталье Мельниковой псковичи чаще всего приходят с вопросами, касающимися социальной поддержки граждан. Эти направления являются одними из ключевых положений народной программы «Единой России». Достичь высоких результатов при их реализации невозможно без обратной связи, которую можно получить, в том числе, при проведении личных приемов граждан.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону в Пскове: 66-25-12.