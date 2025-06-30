Общество

Молодежь Псковского района предупредили об опасности разговоров с мошенниками

Сотрудники полиции приняли участие в тематическом мероприятии Росмолодежи в Псковском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

Для гостей стадиона Моглинской средней общеобразовательной школы представители Движения Первых, регионального филиала Красного Креста, Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Центра здоровья для детей детской областной клинический больницы организовали тематические развлекательные площадки.

Участники праздника узнали новую информацию о своем здоровье, поучаствовали в флешмобе и мастер-классе по рисованию и даже прошли скрининговое обследование организма.





Сотрудники ОМВД России по Псковскому району не только обеспечили безопасность во время проведения праздника, но и присоединились к профилактике. Старший следователь СО ОМВД России по Псковскому району майор юстиции Юлия Лобанова донесла до гостей встречи информацию об опасности разговоров с неизвестными. Она довела до слушателей основные схемы мошенничеств и акцентировала внимание на том, что с каждым днем уловки злоумышленников становятся все более изощренными.