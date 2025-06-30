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Общество

В Пскове обсудили меры по обеспечению порядка в суде

03.07.2025 12:19|ПсковКомментариев: 0

В Арбитражном суде Псковской области обсудили вопросы обеспечения порядка и ответственности за проявления неуважения к суду, а также воспрепятствование осуществлению правосудия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСПП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСПП России по Псковской области📍

Состоялась рабочая встреча судей с начальником отделения организации дознания управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Ириной Трофимовой. Главной темой мероприятия стали вопросы выявления, расследования и пресечения преступлений против правосудия, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.

🔎В рамках встречи Ирина Трофимова подробно рассказала о практике дознания по уголовным делам, связанным с нарушением порядка в суде и воспрепятствованием осуществлению правосудия. Среди них — преступления, предусмотренные статьями 294 и 297 УК РФ. В частности, оскорбительные высказывания в адрес судьи или участников процесса, в устной или письменной форме, а также неприличные действия и манера общения могут быть квалифицированы как неуважение к суду. 

«Под оскорблением понимаются неприличные высказывания, жесты и действия, направленные на унижение чести и достоинства участников судебного разбирательства, подрыв авторитета судебной власти. Это могут быть открыто циничные, грубые формы общения, резко противоречащие нормам поведения в обществе», — подчеркнула Ирина Трофимова.

👮В управлении ФССП России по Псковской области в целях реагирования на факты проявления неуважения к суду было проведено обучение судебных приставов по ОУПДС (обеспечение установленного порядка деятельности судов) по вопросам документирования нарушений.

📊В результате активного взаимодействия с судейским сообществом, управлением выявлены такие факты и проводятся доследственные проверки по признакам преступлений, предусмотренных статьёй 297 и частью 1 статьи 294 УК РФ. Основаниями для таких проверок стали факты оказания давления на суд путём советов, просьб, угроз, а также уничижительные высказывания в адрес участников судебных заседаний.

⚖Преступления против правосудия подрывают основы судебной системы, нарушают принцип независимости суда, закреплённый в статье 120 Конституции Российской Федерации. Эти действия несут правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности, подчеркнули в УФССП.

В пресс-службе ведомства уточнили, что обсуждение таких важных тем в рамках рабочей встречи позволило усилить сотрудничество между судом и службой судебных приставов, повысить уровень правовой культуры участников процессов и обеспечить надёжную защиту судебной власти от внешнего давления.

Источник: Псковская Лента Новостей
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