Общество

В Псковской области выявили 38 сайтов с незаконной торговлей лекарствами

38 интернет-сайтов, осуществляющих дистанционные продажи незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратов, выявили в Псковской области сотрудники полиции, таможенных органов, представители территориального органа по надзору в сфере здравоохранения, а также УФСБ России по Псковской области в рамках федерального оперативно-профилактического мероприятия «Пангея», сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Операция проводилась с целью выявления и пресечения правонарушений в сфере оборота лекарственных средств в Интернете, фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных, незаконно ввезенных лекарственных средств, в том числе наркосодержащих, медицинских изделий, биологически активных добавок, а также для установления недобросовестных производителей, распространителей фармацевтической продукции и организаций, выполняющих работу или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В период проведения операции на территории Псковской области сотрудниками проведено более 130 мероприятий, в том числе проверки розничной сети аптек и салонов красоты, а также осуществлен мониторинг в интернете.

В результате выявлено 38 интернет-сайтов, осуществляющих дистанционные продажи незарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратов. Информация об интернет-ресурсах, нарушающих действующее законодательство, в установленном порядке передана в органы, которые уполномочены рассматривать данного рода материалы, для принятия соответствующих мер к их блокировке.

В период проведения операции таможенными органами Псковской области из незаконного оборота изъяты более 1800 таблеток, 14 пакетиков с лекарственным препаратом, 55 килограммов лекарственного средства «Оземпик».

Работа по противодействию преступлениям в сфере фармацевтической деятельности, в том числе связанным с незаконным оборотом в интернете лекарственных средств и медицинских изделий, будет продолжена.