Общество

Псковская студентка вошла в число победителей федерального проекта «Твой ход»

Студентка Псковского кооперативного техникума Алена Зарубина вошла в число победителей конкурса «Твой ход, староста!» проекта «Твой ход», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

Церемония награждения топ-100 победителей конкурса «Твой ход, староста!» и 50 участников десяти команд-победителей конкурсного трека «Объединяю» состоялась в Москве. Все они стали победителями своих направлений, пройдя отбор из тысяч участников по всей стране. На площадке «Ленинка арт» студенты встретились с параатлетом, мотивационным спикером, лектором российского общества «Знание» Дмитрием Чешевым и поделились региональными практиками, обсудили кейсы работы со студенческими инициативами, вовлеченностью и самоуправлением.

«Мы видим, как проект "Твой Ход“ объединяет сильных студентов в единое сообщество, где ценится не только знание, но и вклад в развитие вузов и регионов. Такие события становятся точкой опоры, с которой участники проекта делают следующий шаг — в сторону новых возможностей, проектов и побед и показывают, студенчество становится зрелым, готовым к лидерству», — отметила заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

В первом модуле конкурса «Твой ход, староста!» приняли участие более 12 тысяч студентов из всех регионов страны, из них выбраны 1000 победителей, а 100 лучших старост были приглашены в столицу и награждены дипломами, а также главным призом — полугодовой стипендией за вклад в развитие студенческого сообщества.

В этот же день был объявлен старт II модуля конкурса «Твой ход, староста!» и начало заявочной кампании трека «Открываю», который позволит первокурсникам вузов и ссузов заявить о себе, погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, познакомиться с экосистемой молодежной политики страны, следуя дорожной карте.

Мероприятия, организованные проектом, стали не только итогом большого этапа, но и новым стартом: впереди — осенние лиги спецпроектов, старт новых треков и подготовка к финальным событиям пятого сезона проекта «Твой ход». Кроме того, был дан старт и всероссийскому конкурсу по созданию талисмана проекта «Твой ход». Участникам предстоит разработать не только визуальный образ и имя, но и придумать историю, характер и настроение талисмана.

Всероссийский студенческий проект «Твой ход» развивается в рамках в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» и объединяет активную молодежь, готовую вносить вклад в развитие вузов, регионов и страны. Его миссия — создать условия для раскрытия способностей абитуриентов и студентов и вовлечь их в самостоятельную работу над реформированием образовательной среды. На сегодняшний день платформа проекта насчитывает более 2 млн участников. Проект «Твой ход» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.