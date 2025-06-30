Общество

Общественная баня в Гдове откроется в субботу

Общественная баня в Гдове откроется в ближайшую субботу, сообщается в Telegram-канале главы Гдовского района Ивана Мешкова.

Фото здесь и далее: Иван Мешков / Telegram

«Хорошие новости. В эти выходные баня будет работать, но есть много "но". На данный момент с банковских счетов МУП "Гдовпроект" снят арест судебных приставов. Это позволило администрации Гдовского района погасить долг по зарплате перед всеми сотрудниками. Вновь повторю, что проблема сложилась не за пару месяцев, это результат неэффективной работы прошлого управленца. История эта начинается ещё в 2019 году. Деньги выделялись, но по каким направлениям они расходовались, когда зачислялись на счета МУП, сейчас сказать сложно», - сообщил Иван Мешков.

Он напомнил, что предприятие должно зарабатывать деньги по каждому из своих направлений: очистные сооружения, система водоснабжения, деятельность свалки.

«В данном предприятии должен быть порядок, и, конечно же, плотная работа с министерством (ранее комитетом) по тарифам и энергетике Псковской области, в том числе и по компенсационным выплатам. В последнее время эта работа руководителем проводилась с большими нарушениями. Не буду скрывать, что ситуация с муниципальным предприятием непростая, но сейчас силами администрации делается всё возможное, чтобы нормализовать работу», - пояснил глава района.

Санобработку помещений бани проведут в ближайшее время, также отремонтируют кассовый аппарат.

«В субботу баня вновь откроет двери для всех желающих. О дальнейшем ходе дел по этому вопросу буду вас, дорогие земляки, обязательно информировать», - заключил Иван Мешков.