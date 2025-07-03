Общество

Фотофакт: Псковичи облюбовали фонтан в жаркий день

Псковичи купаются в фонтане на Четырех углах в жаркий день 3 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

«Аншлаг на фонтане в жару», - отмечает пскович.

Напомним, сегодня в Псковской области прогнозировали до +31 градуса.

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Также, по сообщению МЧС, с периода 20:00 до 23:00 с сохранением в течение ночи 4 июля по Псковской области ожидаются грозы. Преимущественно по северу Псковской области прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-19 метров в секунду.

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Завтра, 4 июля, в Пскове ожидается до +23 градусов и дожди.