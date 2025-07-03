Общество

Похолодание прогнозируют в Псковской области на выходных

Пик жары закончится в Псковской области к выходным. Такими сведениями поделилась начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Пик жары на этой неделе мы с вами прошли. Дальше погода поменяется, до конца недели будет +20, +23. В субботу и воскресенье уже возможны кратковременные дожди. Ночные температуры: от +8 до +13 градусов. Ожидается сильный ветер, который относится к неблагоприятным погодным явлением. Он начался вечером с четверга на пятницу. Дальше ветер будет умеренный, в отдельные дни порывистый, не не достигнет критерия "неблагоприятное погодное явление"», - сообщила Тала Нещадимова.

Напомним, в ночь на 4 июля по Псковской области прошли грозы. Преимущественно по северу Псковской области было усиление юго-западного, западного ветра с порывами 15-19 метров в секунду.