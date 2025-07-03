Общество

Река Ловать в Великих Луках и часть Великой в Пскове оказались непригодны для купания

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области оценили качество воды в водоемах региона по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по состоянию на 2 июля качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям:

в реке Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки;

в реке Великой в районе городского пляжа города Пскова, улица Красноармейская;

в реке Великой в районе пляжа, район Овсище.

Следовательно, указанные зоны рекреации непригодны для отдыха.

Результаты лабораторных исследований специалисты управления направили в органы местного самоуправления для ограничения эксплуатации зон рекреации.

Прилучили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, а значит, пригодны для отдыха следующие пляжи: