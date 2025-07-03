Река Ловать в Великих Луках и часть Великой в Пскове оказались непригодны для купания

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области оценили качество воды в водоемах региона по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.
:
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по состоянию на 2 июля качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям:
- в реке Ловать в районе городского пляжа города Великие Луки;
- в реке Великой в районе городского пляжа города Пскова, улица Красноармейская;
- в реке Великой в районе пляжа, район Овсище.
Следовательно, указанные зоны рекреации непригодны для отдыха.
Результаты лабораторных исследований специалисты управления направили в органы местного самоуправления для ограничения эксплуатации зон рекреации.
Прилучили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, а значит, пригодны для отдыха следующие пляжи:
- детский оздоровительный лагерь «Ленок» (озеро Березово, Невельский район),
- детский оздоровительный лагерь «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский район),
- детский оздоровительный лагерь «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский район),
- детский оздоровительный лагерь «Алые Паруса» (озеро Гороховое, Островский район);
- детский оздоровительный лагерь «Березка» (озере Балаздынь, Великолукский район),
- детский оздоровительный лагерь «Космос» (озеро Урицкое, Великолукский район),
- Санаторий «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский район),
- Пансионат «Маево» (озеро Смертное, Новосокольнический район)
- Городской пляж города Пскова (река Великая, Псков).