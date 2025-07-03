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Общество

В Госдуму внесли проект о регулировании цифровых платформ

03.07.2025 20:30|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ внесло законопроект о регулировании цифровых платформ в Госдуму, среди ключевых мер - упрощенный возврат некачественной продукции, запрет на манипуляции с выдачей товаров в поиске и недопущение продажи запрещенных товаров, таких как несертифицированные БАДы или агрохимикаты, заявили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Правительство внесло законопроект о регулировании цифровых платформ в Госдуму», - говорится в сообщении.

Среди ключевых мер - обязательная проверка продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу, а также упрощенный возврат некачественной продукции: для этого платформы обязаны дать гражданам техническую возможность для связи с поставщиками.

Также вводится запрет на манипуляции с пользовательской выдачей. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая «рекламные» позиции. «К продаже на маркетплейсах не будут допускать запрещенные товары. Например несертифицированные БАДы или агрохимикаты», - сообщили в аппарате вице-премьера.

Кроме того, устанавливается порядок применения скидок за счет продавца: они могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить.

Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости быстрого принятия закона о платформенной экономике, поручил Григоренко взять эту работу под личный контроль.

Мишустин подчеркнул, что у бизнеса будет достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведениям, так как вступление закона о платформенной экономике планируется с 1 марта 2027 года, пишет РИА Новости.

Источник: Псковская Лента Новостей
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