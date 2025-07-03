Общество

Мемориал героям-летчикам установят в Псковской области

В Псковской области скоро появится новое памятное место, посвящённое отважным вертолетчикам, выполняющим важные задачи в специальных операциях. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: «Арсенал Отечества»

«Более десяти лет у нас дислоцируется бригада армейской авиации. С самого первого дня специальной военной операции наши вертолётчики мужественно и с высочайшим профессионализмом выполняют боевые задачи, неизменно достигая поставленных целей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что за самоотверженный ратный труд и боевые заслуги в феврале 2024 года президент вручил псковской бригаде Орден Жукова, отметив, что добиться перелома на самых сложных участках фронта удалось благодаря героическим действиям и безупречной подготовке наших ребят.

Глава региона обратился в Министерство обороны России с просьбой рассмотреть возможность передачи в собственность Псковской области вертолёта Ка-52 – одного из главных и прославленных боевых вертолётов – для установки и создания мемориала.

«Положительное решение принято! В ближайшее время выведенная из боевой эксплуатации машина будет передана Псковской области. Варианты для установки нового памятника предлагаю определить вместе. Лучшие идеи представим на согласование органов, ответственных за такие решения», - отметил губернатор.

Он выразил свою благодарность министерству обороны и лично заместителю министра Павлу Фрадкову, главнокомандующему Воздушно-космическими силами Российской Федерации Виктору Афзалову за возможность увековечить подвиг воинов-вертолётчиков на псковской земле.