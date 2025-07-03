Общество

Только 10% псковичей оценивают свою работу на максимальный балл - опрос

По данным hh.ru, лишь 10% жителей Северо-Западного федерального округа (СЗФО), в том числе Псковской области, оценивают свою работу на 10 из 10. Средняя оценка удовлетворённости работой в округе, в том числе в регионе, составила 5,3 балла из 10 — и это соответствует среднероссийским результатам.

Крайне низкие оценки своей работе и условиям (1–3 балла) дали 22% опрошенных, а высокие (8–10 баллов) — 16%. Интересно, что мужчины в среднем оценивают свою работу ниже, чем женщины: 5,1 балла против 5,4.

Больше всех довольны своей работой молодые специалисты в возрасте 18–24 лет, которые в среднем ставят 5,3 балла. Среди них 10 из 10 своей работе поставили 10% опрошенных, а вот среди людей старше 55 лет максимальную оценку дали лишь 6%. В то же время люди этой возрастной категории чаще других дают своей работе крайне низкие оценки: средний балл для этой группы находится на отметке всего в 4,5 балла.

В профессиональном разрезе больше всего удовлетворены своей работой кадровые и HR-специалисты, которые в среднем ставят 6 баллов. Следом идут работники сферы науки и образования (5,8 балла), сотрудники розничной торговли (5,7). Наименее довольны своей работой специалисты по закупкам, юристы, сотрудники сферы безопасности, а также работники сферы искусства и массмедиа (по 4,7 балла).

Среди факторов, которые жители СЗФО, в том числе Псковской области, ценят в своей текущей работе, на первом месте — условия труда: их отметили 40% опрошенных (удобный график, комфортное рабочее место и т. п.). На втором — коллектив и атмосфера (30%), а замыкает тройку лидеров зарплата, которую выделили 29%. Кроме того, 22% респондентов признались, что получают удовольствие от своих рабочих обязанностей, а по 21% положительно оценили соцпакет и отсутствие риска сокращения. При этом 8% сообщили, что на текущем месте работы их не устраивает абсолютно ничего.

Если рассматривать эти факторы в разрезе профессиональных сфер, можно обнаружить интересные особенности. Так, строители и специалисты по недвижимости чаще других ценят коллектив (49%). Работники сферы туризма и общепита в большей степени удовлетворены условиями труда (50%), а рабочий персонал — уровнем дохода (48%). Вместе с тем именно медики и фармацевты чаще других считают свою работу значимой для общества (37%), а HR-специалисты — наиболее перспективной (12%).

Интересно, что наименьшую значимость для жителей СЗФО, в том числе Псковской области, имеют перспективы карьерного роста — их отметили лишь 3% опрошенных. Ценности, транслируемые компанией, важны для 5%. В то же время по 16% респондентов положительно оценили репутацию компании и значимость своей работы для общества, а 18% — удовлетворённость текущим руководством.