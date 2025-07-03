Общество

Бронепробег «Дорога мужества» пройдет через Псков и Великие Луки

С 8 по 14 июля колонна демилитаризованной техники проедет по маршруту: Москва – Ржев – Великие Луки – Псков – Великий Новгород – Валдай – Тверь, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотография: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Общая протяжённость пути составит более 1590 километров. В каждом городе участники проведут встречи с жителями, расскажут о военной технике и боях, возложат цветы к памятникам павшим.

Колонна бронетехники прибудет в Великие Луки 9 июля в 17:00. Увидеть технику можно будет по адресу: площадь Ленина, стела «Город воинской славы».

10 июля бронетехника прибудет в Псков. Проведение митинга планируется в 15:00 у Вечного огня по адресу: площадь Победы, 1.