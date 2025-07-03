Общество

Белорусские малые архитектурные формы украсили соцучреждения Псковского района

Социальные учреждения Псковского района украсила продукция завода из породненного Верхнедвинска, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Малые архитектурные формы появились у нескольких школ и Домов культуры района. Цветники и вазоны украсили Моглинскую, Писковскую и Москвинскую школы, Торошинский и Адворицкий ДК.

Глава рассказала, что сертификат на приобретение МАФов район получил в подарок на День образования муниципалитета от побратимов из Верхнедвинского района Витебской области Республики Беларусь.

По словам Натальи Федоровой, предприятие «Инвет» производит широкую линейку продукции для благоустройства, декора и ландшафтного дизайна. Минувшей весной, во время форума «Малая Родина — сила России» в Москве, делегация из Псковского района посещала V Международную выставку-конференцию по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и особо охраняемых природных территорий ParkSeason Expo.

Там представителям власти удалось побывать на площадке компании «Инвет» и более широко ознакомится с номенклатурой продукции.