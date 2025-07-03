Общество

Госдума приоритетно рассмотрит проект о льготах для матерей-героинь

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о предоставлении женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня», льгот, аналогичных тем, что действуют для Героев Труда, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Многодетные семьи - настоящее и будущее нашей страны, необходимо создавать все условия для их поддержки. Воспитание детей - огромный труд, поэтому важно укреплять социальную защиту женщин с таким высоким званием. Системный подход к решению этих вопросов способствует повышению качества жизни. Рассмотрим инициативу в приоритетном порядке», - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Председатель Госдумы также направил в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов внесенный законопроект о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Инициативой предлагается предоставить им меры поддержки аналогичные тем, что действуют для Героев Труда.

Согласно инициативе для женщин, которым присвоено звание «Мать-героиня», будут введены льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или их переобучения, а также другие меры социальной поддержки. Кроме того, предусматривается право на ежемесячную денежную выплату взамен льгот в размере более 72 тысяч рублей. Оформить ее можно будет через портал «Госуслуги», пишет РИА Новости.