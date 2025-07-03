Общество

Включенный в реестр 33 раза недобросовестный подрядчик поставил в псковский перинатальный центр некачественное оборудование

Псковский клинический перинатальный центр заявил о недобросовестных действиях поставщика. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском УФАС, между ними был заключен контракт на поставку температурного датчика для инкубатора, но товар оказался ненадлежащего качества.

«По заявке заказчика был поставлен товар ненадлежащего качества. На требование о замене товара поставщик не отвечает, на связь не выходит, поэтому заказчик расторгнул контракт и обратился в антимонопольный орган для включения подрядчика в реестр недобросовестных», - рассказали в УФАС.

Ведомство установило, что поставщик уже включен в реестр недобросовестных 33 раза.

«Неисполненные обязательства по контракту равны 48 640 рублям, что не равносильно включению в РНП на 2 года», - добавили в управлении.

Псковское УФАС России решило не включать поставщика в РНП, так как он уже находится в списке недобросовестных.