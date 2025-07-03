Общество

Осужденные к принудительным работам в Псковской области продолжают волонтерскую деятельность

Отбывающие наказание в виде принудительных работ в ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области (Великие Луки) активно участвуют в волонтерской деятельности, благоустраивая общественные пространства, поддерживая зоозащитные организации, откликаясь на просьбы о помощи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В очередной раз добровольцы из числа осужденных посетили городской Центр милосердия для животных. Они отремонтировали вольеры, сложили дрова, убрали и вывезли мусор. Эти визиты носят систематический характер. При поддержке руководства исправительного центра начало благотворительной миссии было положено несколько лет назад.

Не осталось без внимания и обращение администрации одного из дошкольных учреждений города Великие Луки об оказании помощи по покосу травы на территории детского сада. В течение двух дней все было приведено в порядок.

«Участие осужденных к принудительным работам в волонтерском движении позволяет решать важные воспитательные задачи, направленные на исправление данной категории граждан, формирование положительного отношения к труду и желание приносить пользу обществу», - отметил заместитель начальника ИЦ-1 УФСИН России по Псковской области Артем Облуков.