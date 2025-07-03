Общество

Мероприятие в память экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова провели под Островом

У деревни Рубеняты Бережанской волости Островского района состоялось традиционное памятное мероприятие, посвящённое героическому поступку экипажа бомбардировщика под командованием капитана Леонида Михайлова. В первые дни Великой Отечественной войны в небе неподалеку от Острова лётчики повторили подвиг Николая Гастелло, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

В мероприятии приняли участие представители общественности, комитета по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Островского района, представители ветеранских организаций, а также молодёжных и общественных организаций и объединений, волонтёры города.

Участников мероприятия поприветствовали заместитель главы Островского района Лариса Иванова, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Островского района Вячеслав Коев. Высказав слова напутствия молодому поколению, настоятель Свято-Троицкого собора в городе Остров протоиерей Роман Павлов провёл литию по погибшему экипажу бомбардировщика.

После символической «минуты молчания» участники памятного мероприятия возложили цветы к обелиску, сооружённому на месте гибели экипажа капитана Леонида Михайлова.

Напомним, что 4 июля 1941 года в небе под Островом у деревни Рубеняты экипаж самолёта в составе: капитана Михайлова, штурмана Левенца, стрелка-радиста Шереметьева направил свой горящий самолёт на колонну фашистских танков.

Местные жители, ставшие очевидцами героического поступка советских лётчиков, под покровом ночи пробрались к месту тарана, нашли и захоронили останки погибших. После войны они были перезахоронены в братской могиле в деревне Федосино. Звание Героя Советского Союза Леониду Михайлову присвоено 22 июля 1941 года посмертно. Награждён орденами Ленина и Красного Знамени. Навечно зачислен в списки воинской части.