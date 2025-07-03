Общество

Александр Котов: Принципы кооперативного движения подчёркивают важность заботы об обществе

Работников и ветеранов потребительской кооперации с профессиональным праздником от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот праздник объединяет тех, кто верит в силу сотрудничества ради общего блага, потому что основополагающие принципы кооперативного движения подчёркивают важность заботы об обществе, объединения усилий для совместного решения возникающих проблем», - сказал Александр Котов.

Он подчеркнул, что особенно значима социальная миссия кооперации в аграрной сфере и на территориях малых населённых пунктов, где частная инициатива нередко сталкивается с недостаточной привлекательностью бизнеса, а государственная поддержка имеет бюджетные ограничения.

«Именно кооперативы способны восполнить этот пробел, поддерживая местных производителей, предоставляя услуги населению и стимулируя развитие инфраструктуры. От всей души желаю пайщикам и работникам потребительской кооперации Псковской области сохранить и приумножить всё то, что было создано многими поколениями кооператоров!» - заключил спикер Псковского областного Собрания.