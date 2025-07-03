Общество

Более 700 тысяч рублей выманили мошенники у псковичей

Несколько жителей региона поддались на уловки злоумышленников и лишились более 700 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям Себежа и Псковского района звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками неких финансовых структур. В частности, они сообщили своим собеседникам, что им во избежание серьезных финансовых потерь необходимо срочно перевести свои сбережения на «безопасные счета», что те и сделали.

В результате, потерпевшие не досчитались в общей сложности более семисот тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.