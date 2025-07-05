Общество

Госдума рассмотрит проект для борьбы с выводом денег через счет мобильного телефона

Госдума рассмотрит законопроект, направленный на противодействие мошенничеству на основе вывода денег через пополнение баланса мобильного телефона, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, которым вводится обязанность операторов сотовой связи прекратить возврат абоненту внесённых в качестве аванса денежных средств, если у правоохранительных органов возникнут подозрения, что они были получены в результате преступных действий», - написал Володин в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он отметил, что «это позволит пресекать совершение краж, а также будет способствовать оперативному возмещению причинённого ущерба потерпевшим».

Инициатива связана с тем, что одной из мошеннических схем сегодня является вывод денег через пополнение баланса мобильного телефона с целью дальнейшего обналичивания или перевода на другие счета, пишет «Интерфакс».

В целом, по словам председателя палаты парламента РФ, «каждое третье преступление сегодня совершается в цифровой среде, более 80% из них - дистанционные хищения».

Володин отметил, что Госдума продолжит работу по противодействию кибермошенничеству. «Это - наш приоритет», - подчеркнул он.