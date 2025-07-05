Общество

В Печорах заменят около 270 ламповых уличных светильников на энергосберегающие

Реализацию ключевых проектов развития территории на встрече с главой Печорского муниципального округа Валерием Зайцевым обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Подробнее о встрече глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Реконструкция водозабора «Майский» продолжается в рамках президентского нацпроекта «Чистая вода» (объём финансирования – 370 млн рублей). Сейчас завершаются промывка скважин и тестирование оборудования.

Детскую школу искусств отремонтировали за счёт нацпроекта «Культура», а новое оборудование закупили благодаря проекту «Семья». Следующий шаг – создание на базе ДШИ Школы креативных индустрий.

По программе ФКГС («Инфраструктура для жизни») идёт строительство многофункциональной спортивной площадки для игры в футбол, волейбол и гандбол.

Благодаря победе в региональном конкурсе проектов инициативного бюджетирования в Печорах заменят около 270 ламповых уличных светильников на энергосберегающие (2,5 млн рублей). Это позволит экономить до 1 млн рублей ежегодно.

«Печорский округ значительно улучшил позиции в рейтинге муниципалитетов, поднявшись с 24-го на 12-е место. Хорошая работа над ошибками, но важно сохранять темп в течение всего года», - подытожил губернатор.