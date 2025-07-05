Общество

Юрий Сорокин передал для подопечных детского фонда 1 300 пар резиновой обуви

1 300 пар резиновой обуви передал для подопечных Псковского регионального отделения Российского детского фонда директор обувной фабрики Nordman, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Фотографии: Псковское региональное отделение Российского детского фонда

«В такое дождливое лето резиновая обувь – лучший вариант для прогулок. Ребята из Красногородского, Пыталовского, Опочецкого, Стругокрасненского, Невельского районов и города Пскова уже оценили обновки. Дети довольные гуляют по лужам, а родители не переживают за тепло детских ножек», - рассказали в отделении.

«Большое спасибо известному псковскому благотворителю и меценату Юрию Юрьевичу Сорокину за то, что он постоянно помогает нашим подопечным детям!» - выразил благодарность председатель Псковского регионального отделения Российского детского фонда Дмитрий Мельников.