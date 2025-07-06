Общество

В Госдуме предложили закрывать онлайн-кинотеатры за дискредитацию за дискредитацию традиционных ценностей

В России могут закрыть онлайн-кинотеатры за фильмы, которые дискредитируют традиционные ценности. Это может произойти в случае принятия законопроекта о невыдаче прокатных удостоверений картинам с деструктивным контентом, сообщил зампредседателя комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Сегодня 99% библиотек не имеют прокатных удостоверений, поэтому для этого будет введен переходный период. Мы сейчас обсуждаем, в каком виде он будет, чтобы не парализовать всю отрасль киноиндустрии и сделать его достаточно комфортным. Предположим, переходный период будет длиться три года. За это время, если прокатчик платформы знает, что в том или ином сериале, фильме, мультфильме есть какие-то странные темы, ЛГБТ (движение запрещено в РФ и признано экстремистским), какая-либо пропаганда, они отправляют этот контент Минкульту на получение прокатного удостоверения. Минкульт говорит: такая-то сцена непроходная. Они перемонтируют и перезаливают. В переходный период штрафа за отсутствие прокатного удостоверения не будет», — пояснил Свинцов.

Будут ли картины оставаться в доступе в это время не уточняется. Однако, если после переходного периода обнаружатся фильмы, которые дискредитируют традиционные ценности, то, согласно предложению депутатов, кинопрокатчиков будет ждать штраф или закрытие, пишут «Известия».

«В случае сильных злоупотреблений, в том числе [будет] приостановка их деятельности», — подчеркнул депутат.

24 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект о невыдаче прокатных удостоверений фильмам, которые дискредитируют традиционные ценности, постановила внести поправки к 8 июля.