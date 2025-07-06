Общество

Каждый третий житель Псковской области встретил свою вторую половинку на работе - опрос

Более трети (35%) псковичей находятся в счастливых отношениях после того, как повстречали свою вторую половинку на работе. К такому выводу пришли аналитики hh.ru.

Опрос среди работающих местных жителей показал, что у 44% опрошенных респондентов был опыт романа на работе.

«Если взять в расчет среднестатистическую рабочую неделю в 40 часов, то в среднем за 40 лет трудового стажа человек проводит на работе около 10 лет. А если учесть, что объём переработок с каждым годом растет все больше, то мы можем в сумме проводить на работе до 15 и даже 20 лет. Таким образом, работа действительно становится для нас вторым домом. Мы проводим здесь большое количество времени с людьми, которые зачастую становятся не просто коллегами, а настоящими друзьями и даже партнёрами и семьями. В связи с этим аналитики hh.ru решили выяснить, а как часто работа приносит не только деньги, но возможность создать семью. Выяснилось, что люди действительно достаточно часто могут находить вторую половинку на работе» - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.

Опрос hh.ru показал, что сразу у 44% опрошенных работающих жителей региона были случаи служебных романов. Чаще всего в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента (51%), работники сферы туризма и ресторанов (30%), а также менеджеры по продажам (33%). Реже всего романтические отношения между коллегами возникают в сфере науки и образования (только 22%). Среди женщин о таком опыте рассказали только 20%, а среди мужчин – 30%.

При этом интересно, что всего объёма тех, у кого был роман на работе более трети (35%) все еще находятся в счастливых отношениях: 23% все еще вместе, но еще не поженились, а 12% стали семьёй официально. Более того 5% опрошенных успели пожениться и даже развестись.

Также выяснилось: 40% опрошенных отмечают, что руководство их компании в целом нейтрально относится к возникновению «неуставных отношений» между сотрудниками. В 4% случаев топ-менеджмент однозначно негативно оценивает такую связь, в 10% - позитивно. Остальные затруднились ответить.