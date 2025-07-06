Общество

Российские авиакомпании отменили почти 500 рейсов за два дня

Авиакомпании с 5 июля 06.00 мск по 7 июля 06.00 мск отменили 485 рейсов, задержали - 1,9 тысячи, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

«Начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов, оформлено 43 тысячи вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тысячи человек, количество предоставленных ваучеров на напитки - 199 тысяч, на питание - 155 тысяч», - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Псковской области был введен режим «Беспилотная опасность».

Затем в аэропорту Пскова ввели план «Ковер». Были задержаны рейсы из Калининграда, в Минеральные Воды, из Москвы.