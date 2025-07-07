Общество

Почти 20 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю

33 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 30 июня по 6 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

В результате проведённых мероприятий росгвардейцы выявили 11 административных правонарушений. По итогам проверок было изъято 19 единиц оружия и 70 патронов.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напомнили, что порядок хранения, использования, ношения и транспортирования гражданского оружия регламентируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающихся на замок металлическом шкафу или сейфе, которые обеспечивают безопасность хранения и его сохранность, а также исключают доступ к нему посторонних лиц.