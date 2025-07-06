Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Жизнь без связи и электричества, пробуждение партий и псковские министры

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Мы будем жить теперь по-новому: в структуре правительства Псковской области теперь министерства.

ЧП недели: беспилотная опасность, проблемы со связью и отключения электроснабжения.

Новый эпизод в «Деле Грацкого» - к назначенному сроку будет добавка.

Партии продолжают «просыпаться» перед началом активной муниципальной кампании.

И не пора ли либерализировать избирательное законодательство?

И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.