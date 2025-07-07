Общество

Около 260 млн рублей получит Псковская область от правительства РФ на обновление больниц

Около 260 млн рублей получит Псковская область от правительства России на строительство и реконструкцию больничных комплексов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Так, в Псковской области с помощью федеральных средств будет продолжено строительство больничного комплекса филиала «Пыталовский» Островской межрайонной больницы, а также реконструкция больничных комплексов Гдовской и Себежской районных больниц.

В целом из федерального бюджета будет направлено почти 1,8 млрд рублей трем субъектам Российской Федерации на софинансирование строительства больниц.

Субсидии будут предоставлены в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения», входящего в государственную программу «Развитие здравоохранения».

Принятое решение Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 7 июля. «Будем и дальше содействовать регионам со строительством и развитием учреждений здравоохранения. Это важно для повышения доступности медицинской помощи по всей стране и достижения поставленной Президентом национальной цели по укреплению здоровья людей», — подчеркнул Михаил Мишустин