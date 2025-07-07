Общество

34 человека обратились на прием к Алексею Наумцу в Пскове

7 июля в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове состоялся прием граждан, на который пришли 34 человека. Сенатор Алексей Наумец ответил на широкий спектр вопросов, большинство из которых касались проблем военнослужащих и их семей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

«Как правило, на прием приходят люди, чьи дети сейчас с оружием в руках защищают Отечество. Это вопросы, связанные с СВО. Спектр и характер задаваемых вопросов достаточно широкий: от оказания помощи в установлении статуса военнослужащих до устройства детей в детский сад. Часто разбираемся с выплатами, с документами, справками, определением статуса военнослужащего, оформлением документов на лечение и реабилитацию военнослужащих, получением документов об участии в СВО», – пояснил Алексей Наумец. Он добавил, что в 99,9% у всех, кто к нему обращается, вопросы связаны с СВО и работой во взаимодействии с Министерством обороны РФ.

«Все вопросы социального характера решаются на месте губернатором, главой города, главами округов и до меня просто не доходят», – добавил он.

Региональная неделя сенатора традиционно началась с приема граждан в Пскове. «В соответствии с регламентом работы в Совете Федерации мы много времени посвящаем работе в регионе. Сначала на приеме граждан мы работаем в областном центре, а затем выезжаем в районы, туда, где есть люди, которым необходима наша помощь. Зачастую люди не могут приехать в Псков, поэтому мы едем к ним», – рассказал Алексей Наумец и подчеркнул, что все вопросы старается решать оперативно во взаимодействии с правительством региона и федеральными ведомствами.

В отделении партии напомнили, что поддержке участников СВО посвящён целый раздел народной программы «Единой России», в который вошли 13 положений. Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для военных и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им реализовать себя в гражданских профессиях, в общественной и в политической жизни.