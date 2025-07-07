Общество

Парад детских колясок пройдет в Пскове

Парад детских колясок состоится в Финском парке 26 июля, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Приближается один из самых любимых праздников всех псковичей – День города. В честь этого события в этом году мы снова объявляем парад детских колясок! Думаю, вы помните, каким ярким и незабываемым получилось это мероприятие год назад. Семейное шествие с колясками состоится в Финском парке, 26 июля в 12:00», - сообщил градоначальник.

Семьи с детьми до 4-х лет приглашаются принять участие в конкурсе по номинациям:

Самая обаятельная и привлекательная;

Техно-коляска;

Спортивный рекорд;

Живой мир;

Коляска-сказка;

Коляска оригинального жанра.

Борис Елкин отметил, что приветствуется наличие у участников костюмов, соответствующих тематике оформления коляски. Самые оригинальные участники выиграют дипломы и памятные подарки.

Подробности в положении.

Заявки принимаются до 22 июля по форме.