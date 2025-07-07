Общество

Псковские курсанты узнали о семейных узах знаменитых русских писателей и поэтов

Женсовет Псковского филиала Университета ФСИН России совместно с областной универсальной научной библиотекой имени В.Я. Курбатова провели литературный вечер, посвященный Дню семьи, любви и верности, который в России отмечается ежегодно 8 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательной организации.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

«Крепкая семья – это главная ценность в жизни, которая является оплотом любви, мудрости, взаимоуважения, ответственности, преданности друг другу, всегда была и остается опорой государства и общества. Именно в семье человек познает окружающий мир, впитывает духовно-нравственные традиции своего народа, учится любви к Родине и своим близким», – сказала заведующая отделом абонемента областной универсальной научной библиотеки Светлана Галактионова, открывая мероприятие.

«Звезда русского репертуарного театра Анна Никритина и Анатолий Мариенгоф, поэт-имажинист, лучший друг Есенина, автор !Романа без вранья" и "Циники", считались идеальной парой», – продолжила она и привела в пример крепкие семьи известных писателей – Юрия Бондарева, Даниила Гранина, Бориса Васильева, а также поэтов – Андрея Вознесенского и Роберта Рождественского.

В завершение встречи за многолетнее плодотворное сотрудничество женсовет образовательной организации от имени руководства Псковского филиала Университета ФСИН России вручил Светлане Галактионовой благодарственное письмо.