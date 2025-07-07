Общество

Экс-глава псковского УФНС Дмитрий Вольвач назначен руководителем Росаккредитации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Дмитрия Вольвача руководителем Федеральной службы по аккредитации, занимавший ранее должность главы Росаккредитации Назарий Скрыпник покинул пост по собственному желанию, сообщили в российском кабмине.

Фото: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

«Федеральную службу по аккредитации (Росаккредитация) возглавил Дмитрий Вольвач. Распоряжение о его назначении на эту должность подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщили в российском кабмине.

С 2021 года Вольвач занимал пост заместителя министра экономического развития РФ, пишет РИА Новости.

«Назарий Скрыпник, до настоящего времени руководивший Федеральной службой по аккредитации, освобождён от занимаемой должности по его просьбе», — уточнили в правительстве РФ.

Добавим, с 2010 по 2011 год Вольвач являлся руководителем управления Федеральной налоговой службы по Псковской области.