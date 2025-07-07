Общество

Личный прием граждан провела Наталья Мельникова в Пскове

Прием граждан состоялся в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове 7 июля. Сенатор Наталья Мельникова ответила на широкий спектр вопросов, большинство из которых касались социальной сферы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

К сенатору обратилась многодетная мать с вопросом о получении социальных льгот. Все необходимые консультации и содействие были оказаны на месте. Также принята в работу просьба супруги участника СВО, многодетной матери, переселенки из другой страны, о помощи в ремонте предоставленной муниципальной квартиры. Этот вопрос взят на личный контроль с последующим мониторингом исполнения.

«Такие встречи – важная часть нашей работы. Они позволяют напрямую услышать о проблемах, с которыми сталкиваются жители Псковской области, и оперативно реагировать на них. Поддержка участников СВО и членов их семей, а также социальная поддержка граждан – приоритетные направления народной программы "Единой России". Обратная связь помогает совершенствовать работу и добиваться реальных результатов. Благодарю всех, кто обратился за помощью! Вместе мы сможем сделать Псковскую область лучше!» – резюмировала парламентарий.

Напомним, региональная общественная приемная «Единой России» в Пскове регулярно проводит приемы граждан с участием федеральных и региональных политиков для решения актуальных вопросов жителей области.