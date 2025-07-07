Личный прием граждан провела Наталья Мельникова в Пскове

Прием граждан состоялся в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове 7 июля. Сенатор Наталья Мельникова ответила на широкий спектр вопросов, большинство из которых касались социальной сферы, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.
Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»
К сенатору обратилась многодетная мать с вопросом о получении социальных льгот. Все необходимые консультации и содействие были оказаны на месте. Также принята в работу просьба супруги участника СВО, многодетной матери, переселенки из другой страны, о помощи в ремонте предоставленной муниципальной квартиры. Этот вопрос взят на личный контроль с последующим мониторингом исполнения.
Напомним, региональная общественная приемная «Единой России» в Пскове регулярно проводит приемы граждан с участием федеральных и региональных политиков для решения актуальных вопросов жителей области.