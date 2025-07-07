Общество

Свалку на сельхозугодьях выявили в Великолукском районе

По запросу прокуратуры Псковской области сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели проверку на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 136,7 гектара, расположенном в сельском поселении «Лычевская волость», и выявили свалку, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Проверкой установлено, что около 70% территории участка заросло кустарником и сорняками. Более того, выявлены многочисленные точки складирования твёрдых бытовых отходов общей площадью 593 квадратных метра. Среди мусора были найдены сгоревшие автомобильные покрышки, шифер, деревянные конструкции, упаковочные материалы, строительный мусор, осколки стекла и фрагменты ткани.

Согласно сведениям ППК «Роскадастр» по Псковской области, данный земельный участок сельскохозяйственного назначения включает в свой состав сельскохозяйственные угодья – пашню, сенокос, пастбище, имеющие приоритет в использовании и подлежащие особой охране на основании части 1 статьи 79 Земельного кодекса РФ.

Управление Россельхознадзора напоминает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации собственники земельных участков сельскохозяйственного назначения обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением, способами, не допускающими нанесения вреда окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, и не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие.

Материалы выездного обследования для принятия мер реагирования направлены в прокуратуру Псковской области.