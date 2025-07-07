В Пскове стартовало пленарное заседание окружного совещания Минпросвещения

Пленарное заседание окружного совещания Министерства просвещения России стартовало в Пскове 8 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня нам предстоит подвести итоги учебного года и обсудить задачи нового учебного года. За последние годы нам удалось создать единое образовательное пространство. В этом году мы разработали и единый учебник по истории, обществознанию, а в ближайшие годы появятся такие же учебники по всем предметам. Мы развиваем систему повышения квалификации педагогов, работаем над снижением бюрократической нагрузки и повышением зарплат. Инфраструктура образования также развивается и в рамках национального проекта», — зачитала заместитель министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова приветственное слово министра Сергея Кравцова.