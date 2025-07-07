В Пскове стартовало пленарное заседание окружного совещания Минпросвещения

Пленарное заседание окружного совещания Министерства просвещения России стартовало в Пскове 8 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Сегодня нам предстоит подвести итоги учебного года и обсудить задачи нового учебного года. За последние годы нам удалось создать единое образовательное пространство. В этом году мы разработали и единый учебник по истории, обществознанию, а в ближайшие годы появятся такие же учебники по всем предметам. Мы развиваем систему повышения квалификации педагогов, работаем над снижением бюрократической нагрузки и повышением зарплат. Инфраструктура образования также развивается и в рамках национального проекта», — зачитала заместитель министра просвещения Российской Федерации Ольга Колударова приветственное слово министра Сергея Кравцова.
В 2025 году Министерством просвещения РФ проводится серия окружных совещаний с целью обсуждения актуальных вопросов системы образования, нововведений и формирования Стратегии развития образования до 2040 года.
План мероприятий окружных совещаний включает пленарное заседание и работу проектной сессии по шести направлениям:
- «Комплексный план мероприятий по повышению качества математического и естественно-научного образования на период до 2030 года»;
- «Актуальные изменения нормативной правовой базы в сфере образования»;
- «Снижение бюрократической нагрузки на учителя»;
- «Профессиональное развитие и методическое сопровождение педагогических и управленческих кадров»;
- «Школьная библиотека: перезагрузка»;
- «Заработная плата учителя: новые подходы».
Результаты окружных совещаний в субъектах России станут основой региональных августовских педагогических совещаний и школьных педсоветов.