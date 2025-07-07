Общество

За неделю в Псковской области выявлено более 1000 случаев ОРВИ

С 30 июня по 6 июля в Псковской области выявлено 1064 случая ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 54,5%. В городе Пскове зарегистрировано 479 случаев ОРВИ, или 45% от общего количества по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировано 12 человек.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями остается на уровне среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрирован 41 случай.

Ситуация в Псковской области по заболеваемости острыми кишечными инфекциями, инфекциями верхних дыхательных путей, групповым случаям инфекционных заболеваний остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В управлении напомнили, что для защиты от инфекций следует соблюдать простые правила гигиены и меры профилактики: