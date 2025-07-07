Общество

У проекта «Созвездие» в Пскове выйдет свой модный журнал

Благодаря партнёру «Атмосфера» у проекта «Созвездие» выйдет свой модный журнал, рассказала партнер проекта «Созвездие», руководитель проекта «Атмосфера» Екатерина Чеботарева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».

«Мне, как руководителю проекта, очень интересно встречаться с удивительными людьми, которыми полна наша Псковская земля. Елена Горячева (руководитель проекта "Созвездие" - ред.) горит своей идеей, готова зажигались звёзды на модном небосклоне, и открывает школу моделей, а Надежда Журина (дизайнер по одежде. - ред.) хочет показывать наши исторические корни и популяризировать нашу историю. И таких людей очень много. Я стала их встречать регулярно, и так родился сам собой проект "Атмосфера"», – рассказала Екатерина Чеботарева.

Журнал «Амтосфера» не впервые выходит большим тиражом. Его распространяют по городу, чтобы люди могли познакомиться с теми, кто делает свечи, шьёт одежду, учит детей, открывает салоны, находят себя в творчестве.

«Таким образом мы можем встречаться с людьми, узнавать их историю и рассказывать о ней. И Елена была в числе тех, кто откликнулся на моё предложение поучаствовать в очередном выпуске журнала "Атмосфера". Она не может не зарядить своей энергией, своим вдохновением, и естественно я не могла пройти мимо. Если у нас есть журнал для взрослых, то почему бы не появиться и журналу для детей? Но Елена не хочет ограничиваться только детьми, модели будут всех возрастов, и это очень здорово», – поделилась руководитель проекта «Атмосфера».

Екатерина Чеботарева взяла на себя функцию исполнителя, создателя журнала, а Елена Горячева будет выступать как руководитель проекта «Созвездие».