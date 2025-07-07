У проекта «Созвездие» в Пскове выйдет свой модный журнал

Благодаря партнёру «Атмосфера» у проекта «Созвездие» выйдет свой модный журнал, рассказала партнер проекта «Созвездие», руководитель проекта «Атмосфера» Екатерина Чеботарева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Беседка».
«Мне, как руководителю проекта, очень интересно встречаться с удивительными людьми, которыми полна наша Псковская земля. Елена Горячева (руководитель проекта "Созвездие" - ред.) горит своей идеей, готова зажигались звёзды на модном небосклоне, и открывает школу моделей, а Надежда Журина (дизайнер по одежде. - ред.) хочет показывать наши исторические корни и популяризировать нашу историю. И таких людей очень много. Я стала их встречать регулярно, и так родился сам собой проект "Атмосфера"», – рассказала Екатерина Чеботарева.
Журнал «Амтосфера» не впервые выходит большим тиражом. Его распространяют по городу, чтобы люди могли познакомиться с теми, кто делает свечи, шьёт одежду, учит детей, открывает салоны, находят себя в творчестве.
Екатерина Чеботарева взяла на себя функцию исполнителя, создателя журнала, а Елена Горячева будет выступать как руководитель проекта «Созвездие».