Общество

Госдума поддержала невключение периода участия в СВО в срок действия ЕГЭ

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, которым предлагается не включать период участия в спецоперации в четырехлетний срок действия результатов ЕГЭ.

Законопроект предусматривает, что в срок, в течение которого действительны результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, не будет входить срок участия в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей или выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на госгранице РФ и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, пишет РИА Новости.