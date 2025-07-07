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Общество

В Пскове чествовали семьи сотрудников полиции

08.07.2025 17:25|ПсковКомментариев: 0

8 июля, в День семьи, любви и верности, в областном управлении МВД России по Псковской области прошла торжественная встреча, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД.

Фотографии: УМВД России по Псковской области

В малом зале УМВД России по Псковской области в честь праздника состоялась церемония вручения личному составу благодарственных писем и награждения победителей всероссийского детского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа».

В выступлениях начальника управления по работе с личным составом УМВД полковника полиции Александра Збарашевского и председателя Псковской региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел области Николая Северинюка отмечалось, что прочная семья – это результат каждодневного напряженного труда супругов. И именно в доброй семейной атмосфере закладываются лучшие качества человеческой личности. «Семья и семейные ценности – важнейший фундамент, на котором строится жизнь человека. Семья – это дом, где должны царить любовь и преданность. Это - радость и печали, которые одни на всех. А еще семья становится надежной опорой во всех испытаниях и невзгодах, с которыми человеку приходится сталкиваться на своем жизненном пути. И не случайно, как убеждает практика, наиболее эффективными и ответственными сотрудниками становятся чаще всего именно люди семейные», - рассказали в ведомстве.

В преддверии Дня семьи, любви и верности начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников подписал благодарственные письма, которые и были вручены приглашенным.

Благодарственные письма, цветы и сладкие подарки организаторы вручили нескольким полицейским семьям.  Это - молодая семья Максима и Юлии Даниловых, которые служат в Госавтоинспекции. Два года они состоят в законном браке. Семья Александра и Анны Мысливцов (Чабановых) 18 июля будет отмечать 10-летие со дня свадьбы. Пара воспитывает двух дочерей. Оба супруга проходят службу в экспертно-криминалистическом центре УМВД. А в семье Ивана и Надежды Липских воспитывается трое детей. Супружеский стаж у Липских - 16 лет. Есть и семейные пары, которые идут по жизни рука об руку уже не одно десятилетие. Среди них - ветераны органов внутренних дел области Павел и Светлана Деркач, семейный стаж которых составляет 43 года.

 

В целях формирования положительного образа сотрудника органов внутренних дел посредством творческой деятельности граждан в УМВД России по Псковской области проводился региональный этап всероссийского детского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа». Конкурсной комиссией определены победители. Лучшие работы приняли участие во всероссийском конкурсе. Сладкие подарки и сертификаты участника финального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа» от Общественного совета при МВД России вручены Артёму Козлову, сыну старшего лейтенанта полиции Татьяны Козловой, инспектора по особым поручениям ООПАЗ УОООП УМВД, и Ирине Трояновой, дочери майора полиции Елены Степановой, инспектора по особым поручениям управления Госавтоинспекции УМВД.

В завершение собравшихся от лица руководства управления, Общественного совета при УМВД еще раз сердечно поздравили с праздником, пожелали здоровья, благополучия и долгих лет счастливой семейной жизни, а затем всех участников пригласили на совместное фотографирование.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности с участием членов Общественных советов при ОМВД, состоялись сегодня и в других полицейских подразделениях, а также в территориальных органах внутренних дел области на районном уровне.

Источник: Псковская Лента Новостей
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