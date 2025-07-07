Общество

Кравцов: Стратегию развития образования планируется подготовить к октябрю

Стратегию развития образования до 2036 года планируется подготовить к октябрю 2025 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании совета Российского союза ректоров в МГУ имени М. В. Ломоносова.

«Сейчас уже готовится план реализации. <…> Мы планируем к октябрю завершить разработку стратегии [развития образования] и параллельно план действий, конструкцию и план реализации», - сказал он.

Ранее Минпросвещения России представило структуру готовящейся стратегии образования, рассчитанной до 2036 года и состоящей из семи разделов. При разработке документа учитывались национальные цели и традиционные духовно-нравственные ценности, пишет ТАСС.